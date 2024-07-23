طوكيو تعلن وفاة ياباني ضمن الجيش الروسي

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلن وزير شؤون مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي اليوم الثلاثاء أن مواطنًا يابانيًا في العشرينات من عمره انضم إلى الجيش الروسي في حربه المستمرة في أوكرانيا توفي في 3 يونيو/ حزيران.

ووفقا لمصادر الحكومة اليابانية، كان الرجل عضوا في قوات الدفاع الذاتي اليابانية. وأكد الجانب الياباني وفاته في 15 يوليو/تموز بعد أن أبلغه الجانب الروسي بالأمر في 5 يونيو/حزيران.

وفي مؤتمر صحفي صباح الثلاثاء، حث هاياشي الناس مرة أخرى على الامتناع عن السفر إلى أوكرانيا والمناطق الروسية المتاخمة لأوكرانيا.

ورفض كبير المتحدثين باسم الحكومة التعليق على عدد المواطنين اليابانيين الذين يقاتلون من أجل روسيا كمتطوعين عسكريين.

لكنه أضاف أن الحكومة اليابانية ليست على علم بأي خسائر أخرى بين المواطنين اليابانيين في الغزو الروسي المستمر لأوكرانيا في الوقت الحالي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)