شرطة أوساكا تشن حملة ضد شركات الاحتيال الاستثماري على وسائل التواصل

أخبار اليابان

أوساكا - (جيجي برس)-- داهمت شرطة محافظة أوساكا، يوم الثلاثاء، مجموعة كبيرة متورطة في الاحتيال الاستثماري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث نشرت حوالي 470 محققًا لتفتيش أربعة مبانٍ في مدينة أوساكا غربي اليابان.

يُعتقد أن هذا هو أول إجراء للشرطة في اليابان لإلقاء القبض على مجموعة متورطة في الاحتيال الاستثماري الذي يستهدف الضحايا بخطط استثمار وهمية على وسائل التواصل الاجتماعي.

واعتقلت شرطة أوساكا يوم الثلاثاء ثمانية أشخاص، من بينهم يوشيهيكو يامادا، 43 عامًا، ودايكي شيماوتشي، 40 عامًا، وهيكاري ناغاي، 30 عامًا.

تتكون المجموعة من مجموعتين فرعيتين، ويُعتقد أن عدد أعضائها يصل إلى حوالي 80 عضوًا. يُعتقد أن يامادا وشيماوتشي هما قادة إحدى المجموعات الفرعية.

ويُزعم أن الأعضاء المعتقلين تورطوا في الاحتيال على امرأة في العشرينات من عمرها بحوالي 900 ألف ين بين فبراير/ شباط ومارس/ آذار من هذا العام بحجة رسوم التوجيه والمواد الإعلامية المتعلقة بالتداول في الخيارات الثنائية للمراهنة على تقلبات أسعار العملات.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)