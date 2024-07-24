أزمة كورونا تستمر: اليابان تواجه الموجة الحادية عشرة من كورونا

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- يبدو أن اليابان تواجه الموجة الحادية عشرة من عدوى كورونا، حيث تتزايد الإصابات الجديدة بشكل مستمر منذ 10 أسابيع، وسط ظهور سلالة جديدة شديدة العدوى من فيروس كورونا.

وفي ظل تفشي أمراض معدية أخرى مثل مرض اليد والقدم والفم، الذي ينمو بوتيرة قياسية بين الأطفال، دعت وزارة الصحة المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الأساسية لمكافحة العدوى، مثل غسل اليدين ووضع الكمامات عند الضرورة.

بدأت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الارتفاع منذ أوائل مايو/ أيار. وأفادت الوزارة بأن العدد الإجمالي للحالات الجديدة في المؤسسات الطبية الخاضعة للمراقبة المنتظمة بلغ 55072 حالة في الأسبوع المنتهي في 14 يوليو/ تموز.

تجاوز عدد الحالات الجديدة لكل مؤسسة 31.75 في محافظة كاغوشيما و29.46 في ساغا، وكلاهما في منطقة كيوشو الجنوبية الغربية. كما تجاوز عدد مرضى كورونا الذين تم إدخالهم إلى المستشفيات حديثًا 3000 مريض لأول مرة منذ حوالي خمسة أشهر.

منذ تأكيد أول حالة إصابة بفيروس كورونا في اليابان في يناير 2020، ارتفعت معدلات العدوى ليس فقط في فصل الشتاء، ولكن أيضًا في الصيف، عندما يقيم الناس في غرف مكيفة يصعب تهويتها. خلال موجة العدوى التي بدأت في يوليو/ تموز 2021، توفي العديد من الأشخاص في منازلهم بسبب عدم إمكانية دخولهم إلى المستشفى.

(النص الأصلي باللغة بالإنكليزية، جيجي برس)