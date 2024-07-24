وفاة مؤدية الأصوات الشهيرة نوريكو أوهارا عن عمر يناهز 88 عامًا

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طوكيو - (جيجي برس)-- توفيت ممثلة الأداء الصوتي اليابانية نوريكو أوهارا، التي اشتهرت بأداء صوت نوبيتا نوبي في مسلسل الرسوم المتحركة الشهير ”دورايمون“، في 12 يوليو/ تموز عن عمر يناهز 88 عامًا.

كانت أوهارا، واسمها الحقيقي نوريكو توبي، تتلقى العلاج من مرض ما، بحسب وكالتها.

ولدت أوهارا في طوكيو وعملت كممثلة صوتية لشخصية نوبيتا، الصبي الكسول ولكن المتفائل الذي يعتني به القط الآلي دورايمون، لمدة 26 عامًا منذ عام 1979. من خلال هذا الدور، أصبحت معروفة لمجموعة واسعة من الأجيال.

كما لعبت أوهارا مجموعة متنوعة من الشخصيات في أعمال الأنمي الأخرى، بما في ذلك الأولاد النشطين مثل بيتر، راعي الماعز في ”هايدي: فتاة الألب“، وكونان في ”فتى المستقبل كونان“، والشخصيات الشريرة مثل دورونجو في ”ياترمان“ وأويوكي في ”أوروسي ياتسورا“.

بالإضافة إلى ذلك، قامت أوهارا بتأدية صوت الممثلة الأمريكية شيرلي ماكلين والممثلة الفرنسية كاثرين دونوف في الأفلام المدبلجة باللغة اليابانية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)