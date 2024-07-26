التزلج على الألواح يحقق شعبية كبيرة في اليابان

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طوكيو- (جيجي برس)-- اكتسبت رياضة التزلج على الألواح اهتمامًا كبيرًا في اليابان منذ اختيارها في أولمبياد طوكيو 2021. ومنذ ذلك الحين، افتُتح عدد متزايد من حدائق التزلج على الألواح في جميع أنحاء البلاد.

تشمل جهود الترويج لهذه الرياضة إشراك الحكومات المحلية، حيث بدأت فصول التزلج على الألواح تُدرّس في المدارس الابتدائية العامة.

وفقًا لمتاجر Murasaki Sports لمعدات الرياضة، ومقرها طوكيو، زاد عدد مرافق ممارسة التزلج على الألواح في اليابان بمقدار 1.2 إلى 1.5 ضعفًا خلال السنوات الثلاث الماضية. وتوسعت الدروس والمسابقات والأحداث الخاصة بهذه الرياضة.

قال شونيتشيرو شيما، الذي كان مسؤولاً عن هذه الرياضة في الشركة لسنوات عديدة: ”في السابق، لم يكن لدى الناس أي وسيلة لتعلم كيفية التزلج على الألواح سوى مشاهدة شخص آخر يتزلج. لكن الآن، تغيرت طرق التعلم“.

افتتحت حديقة موراساكي كاساما، واحدة من أكبر مرافق التدريب على التزلج على الألواح في البلاد، في أبريل 2021 في مدينة كاساما بمحافظة إيباراكي شرقي طوكيو. وقد ساهمت حكومات المحافظات والمدن بمبلغ 740 مليون ين لتغطية تكاليف البناء.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)