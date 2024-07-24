روسيا تحظر دخول رئيس شركة تويوتا و12 يابانياً آخرين إلى أراضيها

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- قالت وزارة الخارجية الروسية يوم الثلاثاء إنها ستحظر دخول 13 يابانيًا إلى البلاد، من بينهم رئيس شركة تويوتا موتور كورب أكيو تويودا ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة راكوتين هيروشي ميكيتاني.

ويأتي هذا الإجراء ردا على العقوبات التي فرضتها طوكيو على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

ومن بين اليابانيين الـ 13 أيضًا رئيس شركة توراي للصناعات ميتسو أويا، ورئيس شركة تويوبو إيكو تاكيوتشي ورئيس شركة نيكين، بالإضافة إلى رئيس وكالة التعاون الدولي اليابانية أكيهيكو تاناكا.

وبينما فرضت موسكو في السابق حظر دخول على المواطنين اليابانيين، فمن النادر فرض قيود على المديرين التنفيذيين للشركات. ويبدو أن هذه الخطوة هي تعبير عن استياء موسكو من انسحاب الشركات اليابانية من روسيا ومساعدتها لأوكرانيا.

ومن المرجح أن تواجه الشركات اليابانية صعوبات في العودة إلى السوق الروسية حتى بعد انتهاء الحرب الأوكرانية ورفع طوكيو عقوباتها على روسيا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)