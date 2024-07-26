اليابان تقدم حلولاً جديدة لحماية العمال من حرارة الصيف: تعرف على المنتجات المبتكرة

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طوكيو - (جيجي برس)-- افتتح في طوكيو يوم الأربعاء معرض مخصص للأدوات والملابس التي تساعد العمال على الوقاية من ضربة الشمس أثناء العمل، لمدة ثلاثة أيام.

زار مسؤولون من صناعات البناء والنقل والتصنيع المعرض في مركز طوكيو بيج سايت للمؤتمرات في حي كوتو، بحثًا عن منتجات لمساعدة العمال على مواجهة موجة الحر هذا الصيف.

في هذا الحدث، الذي يُقام للمرة العاشرة، عرضت 84 شركة منتجاتها.

عرضت شركة توراي إندستريز إنك لصناعة المنسوجات ملابس واقية مقاومة للماء وقابلة للتنفس في نفس الوقت. طورت الشركة المنتج لأن العمال الذين شاركوا في أعمال التطهير بعد الانهيار الثلاثي في ​​عام 2011 في محطة فوكوشيما النووية رقم 1 في شمال شرق اليابان، كانوا يعانون من التعرق والاختناق أثناء العمل مرتدين البدلات الواقية. وتأمل شركة توراي أن تساعد ملابسها الواقية في خلق بيئات عمل آمنة ومريحة لمختلف العمال، مثل أولئك الذين ينفذون التدابير ضد الديوكسينات وأولئك الذين يقومون بإصلاح المعدات.

طورت شركة فوجيتسو جنرال لصناعة مكيفات الهواء مبردًا للرقبة يهدف إلى خفض درجات حرارة الجسم بشكل فعال من خلال صفائح سائل التبريد التي تسحب الحرارة من الشرايين السباتية. وقال أحد الزوار من صناعة البناء: ”هذا المنتج جذاب للغاية لأن الحرارة الأخيرة بمستوى مختلف مقارنة بالسابق ولا يمكننا تحملها فقط مع الملابس المكيفة“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)