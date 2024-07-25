【فيديو】إشراقة زهور عباد الشمس: اكتشف سحر الطبيعة في اليابان

أخبار اليابان

في ياماموتو-تشو بمحافظة ميياغي، تتفتح حوالي 2.8 مليون زهرة عباد الشمس بالكامل، مما يسعد الزوار بمناظرها الخلابة ويجذب العديد من السياح إلى المنطقة. هذه الأزهار الجميلة تُستخدم كسماد أخضر لتحسين خصوبة التربة في الأراضي التي تضررت من زلزال شرق اليابان الكبير في عام 2011.

يتم زرع عباد الشمس في هذه الأراضي لتطهير التربة من الإشعاع والملوثات الأخرى، حيث تعمل جذور النباتات على امتصاص المعادن الثقيلة والسموم. بالإضافة إلى ذلك، تساعد هذه الزهور في جذب النحل والفراشات، مما يعزز التنوع البيولوجي في المنطقة. يتضمن المهرجان السنوي لعباد الشمس في ياماموتو-تشو فعاليات ترفيهية وأنشطة عائلية، مما يجعله وجهة شهيرة للسكان المحليين والزوار على حد سواء.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)