【فيديو】عرض طائرة مقاتلة من الجيل التالي قيد التطوير بالشراكة مع اليابان في المملكة المتحدة

أخبار اليابان

افتتح معرض فارنبورو الدولي للطيران، أحد أكبر معارض الطائرات في العالم، يوم 22 يوليو/ تموز في هامبشاير، جنوب إنجلترا. ومن المتوقع أن يزوره أكثر من 80 ألف شخص خلال فترة المعرض التي تنتهي في 26 يوليو/ تموز. تم عرض نموذج بالحجم الكامل لطائرة مقاتلة من الجيل التالي يتم تطويرها بالشراكة بين اليابان والمملكة المتحدة وإيطاليا.

يقام المعرض الجوي كل عامين، بالتناوب مع معرض باريس الدولي للطيران. يشارك في هذا العام أكثر من 1500 شركة، معظمها من شركات صناعة الطائرات مثل بوينغ الأمريكية وإيرباص الأوروبية، وشركات ذات صلة بالدفاع مثل لوكهيد مارتن الأمريكية. وستشارك 14 شركة من اليابان في المعرض، لعرض وبيع منتجاتها وتقنياتها للعالم.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)