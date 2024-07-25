اليابان تكتسح باراغواي في أولمبياد باريس

أخبار اليابان

باريس - (جيجي برس)-- تغلبت اليابان على باراغواي 5-0 في المباراة الافتتاحية لمرحلة المجموعات في كرة القدم للرجال في دورة الألعاب الأولمبية في باريس يوم الأربعاء.

ومنح الفوز اليابان 3 نقاط في المجموعة الرابعة. وفي المباراة، سجل شونسوكي ميتو وشوتا فوجيو هدفين لكل منهما، وسجل ريهيتو ياماموتو هدفا.

وتهدف اليابان إلى الفوز بأول ميدالية أولمبية لها في كرة القدم للرجال منذ أولمبياد مكسيكو سيتي عام 1968، عندما حصلت على الميدالية البرونزية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)