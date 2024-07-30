صيف بلا أضواء: إلغاء عروض الألعاب النارية في مهرجانات اليابان

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طوكيو - (جيجي برس)-- تم إلغاء عروض الألعاب النارية في العديد من المهرجانات الصيفية في اليابان هذا العام، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع تكاليف الموظفين والشكاوى بشأن الألعاب النارية.

بعد أن أجبر فيروس كورونا المهرجانات الصيفية على الإلغاء أو عقدها على نطاق أصغر بكثير خلال السنوات القليلة الماضية، لم يعد موسم المهرجانات الصيفية إلى مجده الكامل قبل وصول الفيروس إلى اليابان في بداية عام 2020.

منذ ذلك العام، تم إلغاء مهرجان النجوم تاناباتا على نهر إيروما في ساياما، محافظة سايتاما، شمال طوكيو، أو عقده على نطاق مخفض بسبب كورونا.

أعاد الفريق التنفيذي للمهرجان أسلوب ما قبل جائحة كورونا لإطلاق الألعاب النارية لحدث العام الماضي. ومع ذلك، أدى القرار إلى ازدحام الطرق والحشود الكبيرة في المناطق الواقعة على ضفاف النهر.

بالنسبة لحدث هذا العام، المقرر عقده يومي السبت والأحد، فكر الفريق في تعزيز الأمن لضمان سلامة المشاركين في المهرجان، لكنه قرر في النهاية عدم إقامة عرض للألعاب النارية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)