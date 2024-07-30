إحياء ذكرى ضحايا ثوران جبل أونتاكي

أخبار اليابان

ناغنو - (جيجي برس)-- تسلقت مجموعة من أسر ضحايا ثوران بركان جبل أونتاكي في عام 2014 والذي يبلغ ارتفاعه 3067 متراً ويقع بين محافظتي ناغانو وغيفو في وسط اليابان، وذلك قبل حلول الذكرى العاشرة في سبتمبر/أيلول لثوران البركان الذي خلف 58 قتيلاً و5 مفقودين.

شارك 13 شخصًا في إحياء الذكرى، ووقفوا دقيقة صمت في الساعة 11:52 صباحًا، وهو نفس الوقت الذي حدث فيه ثوران البركان في 27 سبتمبر/ أيلول 2014. كما وضعوا الزهور وصنعوا فقاعات الصابون حدادًا على أرواح الضحايا.

جونئيتشي هوريغوتشي، 77 عامًا، الذي فقد ابنه الأكبر الذي كان يبلغ من العمر 37 عامًا آنذاك، قام بنثر الويسكي من القمة. وقال هوريغوتشي، وهو من مدينة أكايوا بمحافظة أوكاياما غرب اليابان: ”لقد كان ذهني مشغولًا بابني على مدى السنوات العشر الماضية“.

توكيا ماتسوي، 27 عامًا، من مدينة كوبي غرب اليابان، كره الجبل عندما فقد والده الذي كان يبلغ من العمر 47 عامًا آنذاك، لكنه تسلقه للمرة الأولى في ذلك اليوم. على مر السنوات العشر الماضية، تغير رأيه. قال ماتسوي: ”أصبحت أفكر في الذهاب إلى المكان الذي توفي فيه والدي“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)