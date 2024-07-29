الياباني هيفومي آبي يحرز ذهبية الجودو في أولمبياد باريس

أخبار اليابان

باريس - (جيجي برس)-- أحرز الياباني هيفومي آبي ذهبية وزن تحت 66 كيلوغراماً في منافسات الجودو بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 مساء اليوم الأحد.

تفوق آبي في النهائي على البرازيلي ويليان ليما الذي نال الفضية، بينما حصل كل من دينيس فيرو من مولدوفا والكازاخستاني غوسمان كيرقيزباييف على الميداليات البرونزية.

بعد هذا التتويج، رفعت اليابان رصيدها إلى 6 ميداليات، منها 3 ذهبية و2 فضية وميدالية واحدة برونزية، مما دفع البعثة اليابانية إلى المركز الثالث في قائمة الميداليات التي تتصدرها أستراليا وتليها فرنسا، وذلك بعد يومين من بداية المنافسات.

قدمت لاعبات ألواح التزلج في الشوارع اليابانيات أداءً جيدًا، حيث فازت كوكو يوشيزاوا، 14 عامًا، بالميدالية الذهبية، واحتلت ليز أكاما، 15 عامًا، المركز الثاني بميدالية فضية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)