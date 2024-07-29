كاميكاوا وبلينكن يؤكدان على أهمية استقرار مضيق تايوان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أكدت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الأحد على أهمية السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان.

ناقش وزيرا خارجية اليابان والولايات المتحدة خلال اجتماعهما في طوكيو مجموعة من القضايا في المنطقة، بما في ذلك بحر الصين الجنوبي، مع وضع الصين في الاعتبار على ما يبدو، والتي تكثف أنشطتها الهيمنية. كما أكدا على أهمية التحالف الياباني الأمريكي.

وقالت كاميكاوا إن العلاقات اليابانية الأمريكية أقوى من أي وقت مضى، مشيرة إلى القمة بين رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو والرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض في أبريل/ نيسان.

وقالت كاميكاوا إنها تأمل أن تعمل اليابان والولايات المتحدة، كشركاء عالميين، على تعميق تعاونهما في الحفاظ على وتعزيز النظام الدولي الحر والمفتوح القائم على سيادة القانون.

وأيد بلينكين موقف كاميكاوا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)