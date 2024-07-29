جريمة طعن تودي بحياة ثلاثة من أفراد عائلة واحدة في اليابان: تفاصيل الحادث المأساوي

أخبار اليابان

شيزوؤكا (جيجي برس) -- توفي 3 أفراد من أسرة واحدة في حادث طعن على ما يبدو في منزل بمدينة كيكوغاوا بمحافظة شيزوؤكا بوسط اليابان يوم الأحد.

الضحايا هم شويتشي شيبويا، البالغ من العمر 87 عامًا، وزوجته إيكاكو، التي تبلغ 81 عامًا، وابنتهما روميكو، البالغة من العمر 52 عامًا. عُثر على الثلاثة ملقين على الأرض في منزلهم، وقد بدت عليهم آثار جروح ناجمة عن الطعنات، حيث تم تأكيد وفاتهم بعد نقلهم إلى المستشفى. ووفقاً لشرطة محافظة شيزوؤكا فقد تم العثور على سكين في مكان الحادث.

في حوالي الساعة 2:25 بعد ظهر يوم الأحد، تلقت الشرطة بلاغًا بأن رجلًا كان يركض في المنزل الواقع في منطقة سكنية على بعد حوالي 1.5 كيلومتر جنوب محطة كيكوغاوا التابعة لشركة سكك حديد اليابان المركزية أو ما يعرف باسم JR Tokai، وهرع رجال الشرطة إلى مكان الحادث. ووفقًا للمعلومات المتوفرة، يُعتقد أن المشتبه فيه الهارب في العشرينيات من عمره هو أحد أقارب الضحايا. تكثف الشرطة جهودها للعثور على المشتبه به.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)