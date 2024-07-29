【فيديو】مغامرات صيفية على شاطئ فوكوؤكا: طلاب يكتسبون مهارات جديدة ويستمتعون بالبحر

أخبار اليابان

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في إطار استقبال فصل الصيف الحار، أُقيمت في 28 يوليو/تموز فعالية ممتعة وآمنة للاستمتاع بالبحر على شاطئ فوكوؤكا بمدينة فوكوتسو في محافظة فوكوؤكا. شارك في هذه الفعالية المبهجة حوالي 100 تلميذ من تلاميذ المرحلة الابتدائية، حيث تحدوا الأمواج بركوب لوحة كبيرة تُدعى ”ميغا ساب“، مما أضفى جوًا من المغامرة والإثارة على يومهم.

لم تقتصر الفعالية على ركوب الأمواج فقط، بل تضمنت أيضًا توعية الطلاب بأهمية الاهتمام بسلامة أصدقائهم أثناء التواجد في المياه غير المستقرة، مما عزز روح التعاون والمسؤولية بينهم. كما أُتيحت لهم فرصة التعرف على الحياة البحرية المحلية، بما في ذلك مخلوقات رائعة مثل سرطان حدوة الحصان، ما أضاف جانبًا تعليميًا شيقًا إلى تجربتهم.

كانت هذه الفعالية فرصة رائعة للأطفال للاستمتاع بالطبيعة واكتساب مهارات جديدة، بينما يقضون وقتًا ممتعًا ومفيدًا في نفس الوقت. مثل هذه الأنشطة تُسهم في تنمية وعي الأجيال الصاعدة بأهمية البيئة البحرية وضرورة الحفاظ عليها.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)