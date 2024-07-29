【فيديو】تجمع 1800 شخص لتنظيف جسر نيهوباشي بوسط طوكيو

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أقيمت فعالية لغسل وتنظيف جسر نيهونباشي في طوكيو، لإزالة الأوساخ التي تراكمت على الجسر طوال العام. في 28 يوليو/ تموز، شارك حوالي 1800 شخص في هذا الحدث، بما في ذلك أعضاء جمعيات الأحياء المحلية ورجال الأعمال. قام المشاركون بتلميع جسر نيهونباشي باستخدام فرشاة كبيرة لتنظيف سطح الجسر دفعة واحدة. تعد هذه الفعالية تقليدًا سنويًا يهدف إلى الحفاظ على نظافة الجسر وتعزيز روح المجتمع المحلي.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)