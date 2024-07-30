اليابانية يوشيزاوا سعيدة ومتفاجئة بفوزها بالميدالية الذهبية في التزلج على الألواح في أولمبياد باريس

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باريس - (جيجي برس)-- أعربت لاعبة التزلج على الألواح اليابانية يوشيزاوا كوكو عن سعادتها ومفاجأتها بفوزها بالميدالية الذهبية في رياضة التزلج على الألواح للسيدات في أولمبياد باريس يوم الأحد.

قالت الفتاة البالغة من العمر 14 عامًا للصحفيين بعد الوقوف على قمة المنصة: ”كان أول ما خطر ببالي هو أن الميدالية ثقيلة. أنا سعيدة حقًا ولكنني مندهشة أيضًا لأنني كنت الفائزة بالميدالية الذهبية“.

أشارت يوشيزاوا إلى أنها كانت تعلم أن منافسيها الرئيسيين في النهائي سيكونان مواطنتيها ليز أكاما وفونا ناكاياما، حيث عانت لاعبات التزلج على الألواح غير اليابانيات في الجولة التمهيدية.

حتى نهاية محاولات الحيل الثالثة في النهائي، كانت أكاما في الصدارة. ولكن في محاولتها الرابعة للفوز بالميدالية الذهبية، نجحت يوشيزاوا، التي تصدرت الجولة التمهيدية، في تنفيذ قفزة كبيرة من الأمام في محاولة واحدة، وهي قفزة كانت الأكثر صعوبة على الإطلاق عندما كانت في المرحلة الابتدائية. وأصبحت هذه القفزة العامل الحاسم الذي ميز ميداليتها الذهبية عن ميدالية أكاما الفضية.

واحتلت يوشيزاوا المركز الأول بمجموع 272.75 نقطة، وجاءت أكاما في المركز الثاني بمجموع 265.95 نقطة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)