رغم هزيمة شقيقته: الياباني آبي هيفومي يتألق ويفوز بالذهبية في أولمبياد باريس

أخبار اليابان

باريس - (جيجي برس)-- نجح الياباني آبي هيفومي في الدفاع عن لقبه الأولمبي في فئة الجودو للرجال بوزن 66 كيلوغرامًا يوم الأحد، رغم الخسارة المفاجئة لشقيقته الصغرى في فئة 52 كيلوغرامًا للسيدات في وقت سابق من اليوم.

كان الأشقاء آبي قد فازا في أولمبياد طوكيو 2021 ودخلا ألعاب باريس حاملين لقب الأبطال الأولمبيين. ومع ذلك، تعرضت شقيقتهما أوتا لإقصاء مفاجئ في الجولة الثانية.

أثناء الإحماء، شاهد هيفومي شقيقته أوتا تبكي بعد هزيمتها. قال هيفومي: ”لم أصدق ما كنت أراه. لكنني قررت أن أتحمل مشاعرها وأقاتل حتى النهاية“.

على مدار السنوات الثلاث الماضية، تقاسم هيفومي وأوتا الضغط الشديد لكونهما بطلين أولمبيين. وأوضح هيفومي: ”كنت سأشعر بالوحدة لو كنت وحدي، لكن وجود أختي معي جعل الأمر مختلفًا تمامًا“.

وفيما يتعلق بأولمبياد لوس أنغلوس المقبلة، أعرب هيفومي عن عزمه على الفوز بالميدالية الذهبية للمرة الثالثة على التوالي. وقال: ”لدي هدف جديد بعد خسارة أوتا هذه المرة. أريد أن أقف على منصة التتويج مرة أخرى وأفوز بالميدالية الذهبية مع أختي“.













(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)