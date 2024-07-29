أولمبياد باريس 2024.. تتويج الياباني كانو بذهبية سيف المبارزة

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باريس - (جيجي برس)-- فاز الياباني كانو كوكي بالميدالية الذهبية في منافسات المبارزة بالسيف في فئة فردي الرجال في دورة الألعاب الأولمبية بباريس. وقد حافظ كانو على تركيزه قبل فوزه بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس يوم الأحد، على الرغم من الدعم الصاخب من الجماهير المحلية لخصمه الفرنسي في نهائي منافسات المبارزة بالسيف المبارزة فئة فردي الرجال.

وكانت المواجهة بين المبارز الياباني والفرنسي يانيك بوريل، الذي هزم مواطني كانو كازوياسو مينوبي وماسارو يامادا في طريقه نحو النهائي.

قال كانو للصحفيين بعد المباراة النهائية: ”لقد كنت مصمماً على ألا أكون الشخص الثالث في فريق اليابان الذي يخسر أمام بوريل“.

وسط هتافات حماسية من العديد من المتفرجين الذين كانوا يحملون العلم الفرنسي، قدم كانو عرضًا مهيمنًا، وفاز بالمباراة النهائية بنتيجة 15-9 ليصبح أول رياضي ياباني يفوز بالميدالية الذهبية في مسابقة فردية لهذه الرياضة.

قام الجمهور، الذي بدأ بالهتاف بحماس لخصم كانو، في نهاية المباراة النهائية بإعطاء المبارز الياباني تحية حارة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)