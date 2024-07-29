اليابان تضع خطة لمكافحة التمييز ضد أصحاب الهمم

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- قال رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو يوم الاثنين في أول اجتماع للجنة جديدة تضم جميع الوزراء بشأن هذه القضية، إن الحكومة اليابانية ستضع خطة عمل جديدة لمكافحة التمييز والتحيز ضد أصحاب الهمم.

وقد تم تشكيل اللجنة الوزارية استجابة لحكم المحكمة العليا في وقت سابق من هذا الشهر بأن قانون حماية النسل الذي لم يعد ساري المفعول الآن، والذي فرض التعقيم على أساس الإعاقة، غير دستوري.

ومن خلال اللجنة، ستعمل الحكومة على تعزيز التعليم والتثقيف للقضاء على التمييز ضد أصحاب الهمم والأفكار المتعلقة بتحسين النسل.

وأكد كيشيدا في الاجتماع أن ”التمييز والإساءة والعزلة والانتهاك والمعاملة الخاصة التي يواجهها أصحاب الهمم يجب ألا تكون موجودة“.

وأصدر كيشيدا تعليماته لوزير العدل ريوجي كويزومي، وأيوكو كاتو، وزيرة الدولة للسياسات المتعلقة بالأطفال، بتسوية قضايا التعقيم القسري المعلقة على الفور من خلال إبرام اتفاقيات المصالحة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)