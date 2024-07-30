ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة في اليابان

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طوكيو- (جيجي برس)-- ارتفعت درجة الحرارة إلى 41 درجة مئوية في سانو، محافظة توتشيغي، يوم الاثنين، وهي أعلى قراءة حتى الآن هذا العام في اليابان، وفقًا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

وفقًا للوكالة، فهي ثاني أعلى درجة حرارة مسجلة في البلاد بعد 41.1 درجة، التي تم تسجيلها في كوماغايا، محافظة سايتاما، في عام 2018 وفي هاماماتسو، محافظة شيزوؤكا، في عام 2020.

امتد نظام الضغط العالي في المحيط الهادئ شرقًا لتغطية المناطق الوسطى والشرقية، مما دفع درجات الحرارة لتصل إلى 40 درجة أو أعلى في ست نقاط مراقبة في خمس محافظات. ويُعتقد أن المناطق الداخلية، على وجه الخصوص، تعرضت لرياح ساخنة.

وبالإضافة إلى سانو، وصلت درجة الحرارة إلى 40.2 درجة في تاتيباياشي، محافظة غونما، وهاماماتسو، و40.1 درجة في مدينة إيزيزاكي، وهي مدينة أخرى بغونما، و40.0 درجة في فوروكاوا، محافظة إيباراكي، وكوماجايا.

تقع غونما وإيباراكي وتوتشيغي وسايتاما في منطقة كانتو الشرقية، بينما تقع شيزوؤكا في منطقة طوكاي الوسطى.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)