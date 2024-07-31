【فيديو】 مهرجان المشي على النار في اليابان: تقليد قديم لطلب الصحة والوقاية من الأمراض

أخبار اليابان

في 28 يوليو/تموز، استضاف معبد تانوكيداني سان فودو إن في كيوتو مهرجان النار الذي يمشي فيه الرهبان على الجمر المشتعل، وهو مهرجان ”هيواتاري ماتسوري“. في هذا الاحتفال، يسير الرهبان حفاة فوق الجمر بينما تُردَد الترانيم الدينية. يُعتبر هذا المهرجان جزءاً من تقاليد الشنتو والبوذية في اليابان، حيث يرمز المشي على الجمر إلى تنقية الروح والجسد. يُعتقد أن هذه الطقوس تمنح المشاركين القوة والشجاعة لمواجهة تحديات الحياة. كما يجذب المهرجان العديد من الزوار من مختلف أنحاء اليابان والعالم الذين يأتون لمشاهدة هذا الحدث الفريد والمثير.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)