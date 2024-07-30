اليابان تواصل التألق في أولمبياد باريس: ميداليتان ذهبيتان وثلاث برونزيات في اليوم الرابع

أخبار اليابان

باريس - (جيجي برس)-- حصدت اليابان ميداليتين ذهبيتين وثلاث ميداليات برونزية في دورة باريس للألعاب الأولمبية يوم الاثنين، وهو اليوم الرابع من الحدث الرياضي الضخم.

استعادت اليابان التاج الأولمبي في مسابقة فرق الجمباز للرجال، حيث حصل الفريق الياباني، الذي يضم بطل العالم والأولمبي في كل شيء دايكي هاشيموتو بالإضافة إلى كازوما كايا وواتارو تانيجاوا وشينوسوكي أوكا وتاكاكي سوجينو، على الميدالية الذهبية.

نجح هوريجومي يوتو في انتزاع اللقب الأولمبي مرتين متتاليتين في مسابقة التزلج على الألواح في الشوارع للرجال، بعد أن حصلت اليابان على اثنين من المراكز الثلاثة المتاحة على منصة التتويج في مسابقة التزلج على الألواح في الشوارع للسيدات قبل يوم واحد فقط.

وقد صنعت اليابان التاريخ عندما فازت بالميدالية البرونزية في مسابقة فرق الفروسية، مسجلة بذلك أول ميدالية لليابان في مسابقة الفروسية الأولمبية منذ 92 عامًا.

وفي رياضة الجودو، حصل هاشيموتو سوئيتشي على الميدالية البرونزية لفئة 73 كيلوغراماً للرجال، ليصبح أكبر لاعب جودو ياباني سناً يحصل على ميدالية أولمبية، في سن 32 عاماً.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)