الدعم الحكومي يؤدي إلى تراجع فواتير الكهرباء في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت شركات الكهرباء العشر الكبرى في اليابان يوم الثلاثاء أن الفواتير الشهرية للأسر العادية سوف تنخفض بمقدار 899 ين إلى 1063 ين في أغسطس/آب بفضل استئناف الدعم الحكومي.

وبالنسبة لعملاء شركة طوكيو للطاقة الكهربائية القابضة، من المتوقع أن تنخفض الرسوم الشهرية للأسر العادية بمقدار 1055 ين من يوليو/تموز لتصل إلى 7818 ين.

وستستأنف الحكومة الدعم، الذي انتهى في مايو/أيار، كجزء من الجهود الرامية إلى المساعدة في تخفيف تأثير ارتفاع الأسعار. وتخطط الحكومة لتوفير 4 ين لكل كيلووات/ساعة من الكهرباء المستخدمة في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول و2.5 ين في أكتوبر/تشرين الأول.

ومن المتوقع أن تنخفض الفواتير الشهرية لعملاء شركة تشوبو للطاقة الكهربائية بمقدار 1063 ين لتصل إلى 7550 ين، وبمقدار 1040 ين لتصل إلى 6624 ين لعملاء شركة كانساي للطاقة الكهربائية وبمقدار 899 ين لتصل إلى 8624 ين لعملاء شركة هوكايدو للطاقة الكهربائية.

وفي يوم الثلاثاء أيضاً، قالت شركات الغاز الرئيسية الأربع في البلاد إن الفواتير الشهرية من المتوقع أن تنخفض بمقدار 423 ين لتصل إلى 552 ين في أغسطس/ آب.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)