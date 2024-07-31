ارتفاع درجات الحرارة في اليابان يؤدي إلى نقل 12 ألف شخص للمستشفى

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- قالت وكالة إدارة الحرائق والكوارث يوم الثلاثاء إن أكثر من 12 ألف شخص في اليابان نُقلوا إلى المستشفى بسبب الأإصابة بضربة حر في الأسبوع الذي انتهى يوم الأحد، وهو أكبر إجمالي أسبوعي منذ بدء إحصاء هذا العام في 29 أبريل/نيسان.

وبينما شهدت البلاد طقسًا شديد الحرارة، قفز عدد الأشخاص الذين نُقلوا إلى المستشفى بسبب ضربة الحر بمقدار 3588 عن الأسبوع السابق إلى 12666.

بلغ عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر 7279، أو 57.5٪، من الإجمالي. وتوفي 23 شخصًا، وبلغ عدد أولئك الذين يعانون من أعراض شديدة تتطلب دخول المستشفى لمدة ثلاثة أسابيع أو أكثر 334 شخصًا.

أصيب معظم المصابين بضربة الشمس، أو 4928 شخصًا، بالمرض في المنزل.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)