الياباني ناغاسي يحرز ذهبية الجودو تحت وزن 81 كيلوغراماً

أخبار اليابان

باريس - (جيجي برس)-- دافع لاعب الجودو الياباني ناغاسي تاكانوري بنجاح عن لقبه الأولمبي يوم الثلاثاء، ليجلب لليابان الميدالية الذهبية لفئة 81 كغم للرجال في اليوم الخامس من أولمبياد باريس.

ناغاسي، العضو الوحيد من فريق الجودو الياباني الحالي للرجال الذي تنافس في ثلاث دورات أولمبية متتالية، حصل على ميداليته الأولمبية الثالثة، بعد الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو الصيفية السابقة التي أقيمت في عام 2021 والبرونزية في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

خسرت لاعبة الجودو اليابانية ميكو تاكائيتشي في دور الستة عشر في فئة 63 كغم للسيدات.

وفي كرة القدم للرجال، هزمت اليابان إسرائيل 1-0 في مباراتها الثالثة في مرحلة المجموعات. اختتمت الدولة الآسيوية، التي ضمنت بالفعل تذكرتها إلى ربع النهائي، مسيرتها في مرحلة المجموعات دون هزيمة.

وفي كرة السلة للرجال، خسرت اليابان أمام فرنسا المضيفة بنتيجة 90-94، وهي خسارتها الثانية في أولمبياد باريس.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)