عودة البطل: الياباني ناغاسي يسترجع مجده الأولمبي بعد نضال طويل

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باريس - (جيجي برس)-- بعد ثلاث سنوات مليئة بالنضال، حقق لاعب الجودو الياباني تاكانوري ناغاسي تاريخًا بفوزه بذهبيتين أولمبيتين متتاليتين في فئة الرجال 81 كيلوغرامًا في أولمبياد باريس يوم الثلاثاء.

بعد هزيمة بطل العالم ثلاث مرات تاتو جريجالاشفيلي من جورجيا في نهائي يوم الثلاثاء بحركة إيبون مذهلة، بدا لاعب الجودو البالغ من العمر 30 عامًا هادئًا وغير متأثر تقريبًا، عندما تم إعلانه بطلًا أولمبيًا. ثم انحنى بعمق للجماهير وغادر.

قال كيجي سوزوكي، المدرب الرئيسي لفريق الجودو الياباني للرجال: ”كانت هذه المباراة الأكثر روعة (لناغاسي) التي رأيتها خلال السنوات الثلاث الماضية“.

الميدالية الذهبية التي حصل عليها ناغاسي يوم الثلاثاء هي الميدالية الأولمبية الثالثة في هذه الفئة. وكان قد فاز بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الصيفية السابقة بطوكيو التي أقيمت في عام 2021 والميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأوليمبية ريو دي جانيرو 2016.

بعد الوقوف على منصة التتويج في أولمبياد طوكيو، كافح ناجاسي لإظهار جدارته كبطل أوليمبي حامل للقب، حيث احتل المركز الثالث في بطولتي العالم 2022 و2023.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)