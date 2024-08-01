ارتفاع أسعار 642 منتجًا غذائيًا في اليابان يثير قلق المستهلكين

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طوكيو - (جيجي برس)-- أظهرت دراسة أجرتها شركة الأبحاث تيكوكو داتا بنك المحدودة يوم الأربعاء أن أسعار 642 منتجًا غذائيًا ومشروبًا من 195 شركة يابانية كبرى سترتفع في أغسطس/ آب، بانخفاض 46.4٪ عن العام السابق.

ستؤثر زيادات الأسعار في أغسطس/ آب على مزيج الفطائر ومنتجات الدقيق الأخرى بسبب ارتفاع أسعار القمح المستورد ومنتجات الشوكولاتة والتوابل الصينية.

سترفع ثلاث شركات طحن رئيسية أسعار حوالي 230 من منتجاتها، بما في ذلك منتجات الدقيق اعتبارًا من يوم الخميس. ستزيد شركة نيبن كورب سعر منتج دقيق ناعم 1 كيلوغرام بمقدار 13 ينًا إلى 373 ينًا، بينما سترفع شركة شووا سانجيو سعر منتج مزيج الفطائر الذي يحتوي على ثلاث عبوات سعة 200 غرام من 524 ينًا إلى 537 ينًا.

قالت شركة تيكوكو داتا بنك إن أسعار منتجات الشوكولاتة ستستمر في الارتفاع حتى الخريف بسبب ارتفاع أسعار حبوب الكاكاو. وتتوقع شركة الأبحاث أن يصل عدد المواد الغذائية التي سترتفع أسعارها شهريًا إلى 2000 في أكتوبر/ تشرين الأول للمرة الأولى منذ ستة أشهر.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)