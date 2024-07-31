بنك اليابان يرفع أسعار الفائدة إلى 0.25%

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- رفع بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي اليوم الأربعاء إلى 0.25% بدلا من 0.1 %، في محاولة للحد من تراجع قيمة الين أمام الدولار الأميركي.

صوت مجلس السياسة في بنك اليابان بسبعة أصوات مقابل صوتين على اتخاذ قرار رفع أسعار الفائدة الإضافي، والذي جاء بعد أن أنهى البنك المركزي الياباني سياسة أسعار الفائدة السلبية في مارس/آذار، في اجتماع لوضع السياسات استمر يومين وانتهى في اليوم نفسه.

وأبقى البنك المركزي أسعار الفائدة قرب الصفر لسنوات، سعيا لتحفيز التضخم على أمل أن يؤدي ذلك إلى الحفاظ على نمو أقوى لأحد أكبر الاقتصادات في العالم.

وفي بيان صدر بعد الاجتماع، قال بنك اليابان إنه ”يرى أنه من المناسب تعديل درجة التيسير النقدي من منظور تحقيق هدف استقرار الأسعار بنسبة 2% بشكل مستدام ومستقر“.

وفي الوقت نفسه، قال البنك المركزي إن ”الظروف المالية التيسيرية ستستمر في دعم النشاط الاقتصادي بقوة“ حتى بعد تغيير سعر الفائدة.

كما قرر مجلس السياسة بالإجماع خلال الاجتماع تقليص وتيرة مشتريات السندات الحكومية اليابانية شهريًا تدريجيًا بحيث تبلغ نحو 3 تريليون ين في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار 2026، انخفاضًا من 6 تريليون ين التقليدية، مما سيبدأ فعليًا تشديد السياسة النقدية الكمية. وسيتم تقليص المبلغ بنحو 400 مليار ين كل ربع سنة من حيث المبدأ. وسيجري بنك اليابان تقييمًا مؤقتًا لخطة تقليص السندات في اجتماع السياسة النقدية في يونيو/ حزيران 2025، حيث سيناقش أيضًا سياسة شراء السندات الحكومية اليابانية اعتبارًا من أبريل/ نيسان 2026.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)