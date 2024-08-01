اليابان تتقدم نحو المستقبل بتعزيز خدمات النقل بدون سائق

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محافظة ميئ - (جيجي برس)-- أعلن رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو يوم الأربعاء أن الحكومة ستسمح بخدمات النقل ذاتية القيادة لمدة عام كامل على 25 طريقًا عامًا على الأقل بحلول مارس/ آذار من العام المقبل، وعلى 100 طريق في المستقبل القريب.

بحلول نهاية السنة المالية 2024، سيتم تشغيل المركبات ذاتية القيادة من المستوى 4 في ظروف محددة على حوالي 10 طرق بعد الخضوع لعملية فحص مختصرة تستغرق شهرين فقط. أعلن كيشيدا هذه التفاصيل للصحفيين في تاكي، محافظة ميئ، حيث شهد جهود التنمية المجتمعية القائمة على التكنولوجيا الرقمية وقام برحلة تجريبية على حافلة ذاتية القيادة.

وفي حفل أقيم في البلدة، تعهد رئيس الوزراء بزيادة الإعانات الحكومية لدعم مبادرة ”مدينة الحديقة الرقمية“ التي تشمل تاكي وبعض المدن الأخرى في المحافظة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)