ناغاساكي تقرر عدم دعوة إسرائيل لمراسم إحياء ذكرى ضحايا القنبلة النووية

أخبار اليابان

ناغاساكي - (جيجي برس)-- قال عمدة ناغاساكي شيرو سوزوكي يوم الأربعاء إن مدينته الواقعة في جنوب غرب اليابان لن تدعو السفير الإسرائيلي في اليابان لحضور حفل السلام السنوي في التاسع من أغسطس/ آب لإحياء ذكرى ضحايا القصف النووي عام 1945.

وقال سوزوكي في مؤتمر صحفي إن المدينة قلقة من أن الحفل قد يتعطل بسبب الاحتجاجات المحتملة ضد إسرائيل وسط الحرب في غزة.

واستعاضت المدينة عن هذه الدعوة برسالة إلى السفير ”تدعو فيها إلى وقف فوري لإطلاق النار“ في قطاع غزة، في حين وجهت دعوة لممثل فلسطين إلى اليابان كما تفعل كل عام، بحسب ما ذكرت بلدية المدينة.

في يونيو/ حزيران، قال سوزوكي إن المدينة لن تدعو ممثلي روسيا وبيلاروسيا لحضور الحفل للعام الثالث على التوالي بسبب غزو روسيا لأوكرانيا.

دعت هيروشيما، وهي مدينة أخرى تعرضت للقصف النووي في اليابان، ممثل إسرائيل لحضور حفل السلام الخاص بها في السادس من أغسطس/ آب.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)