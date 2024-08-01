عمليات الاحتيال على وسائل التواصل الاجتماعي في اليابان تسفر عن سرقة 66 مليار ين

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طوكيو - (جيجي برس)-- أظهرت بيانات الشرطة يوم الأربعاء أن إجمالي الأموال المسروقة في حالات الاحتيال الاستثماري والاحتيال الرومانسي المرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعي في اليابان بلغ حوالي 66.02 مليار ين في النصف الأول من العام، متجاوزًا 45.5 مليار ين المسجلة في عام 2023 بأكمله.

وفقًا لبيانات وكالة الشرطة الوطنية، كان هناك 3570 حالة احتيال استثماري مرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعي في الفترة من يناير إلى يونيو، وبلغ إجمالي الأضرار حوالي 50.63 مليار ين. وأظهرت البيانات أن حوالي 15.39 مليار ين سُرقت في 1498 حالة احتيال رومانسي.

من بين حالات الاحتيال الاستثماري، تضمنت 51.6٪ إعلانات على منصات التواصل الاجتماعي مثل إنستغرام وفيسبوك. في أغلب الحالات، تظاهر المحتالون بأنهم من المشاهير، بما في ذلك المحلل الشهير تاكورو موريناغا ورائد الأعمال تاكافومي هوري.

كان متوسط ​​مبلغ الضرر في قضايا الاحتيال في الاستثمار عبر وسائل التواصل الاجتماعي والاحتيال الرومانسي أكثر من 14 مليون ين، وهو أعلى بكثير من ذلك في قضايا الاحتيال الخاصة، غير المرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعي، والتي بلغت حوالي 2.6 مليون ين.

تجاوز مبلغ الضرر في الاحتيال في الاستثمار عبر وسائل التواصل الاجتماعي 100 مليون ين في 54 حالة، وكان أعلى مبلغ للضرر 800 مليون ين.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)