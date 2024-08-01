ميداليات جديدة لليابان: ذهبية في الجمباز وفضية في الجودو في أولمبياد باريس

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باريس - (جيجي برس)-- حصد الياباني شينوسوكي أوكا الميدالية الذهبية في الجمباز الفني للرجال في اليوم السادس من أولمبياد باريس يوم الأربعاء.

وبهذا الإنجاز، ضمن الشاب البالغ من العمر 20 عامًا ميداليتين ذهبيتين في مشاركته الأولمبية الأولى حتى الآن، بعد فوزه بالميدالية الذهبية لليابان في منافسات فرق الرجال الذي أقيم يوم الاثنين.

في الجودو، حصد الياباني سانشيرو موراو الميدالية الفضية في فئة 90 كغم للرجال.

بالنسبة لكرة القدم النسائية، فاز المنتخب الياباني في مباراته الأخيرة في مرحلة المجموعات ضد نيجيريا بنتيجة 3-1، ليضمن مكانه في ربع النهائي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)