أكثر من 9000 حالة سرقة كابلات من محطات الطاقة الشمسية في اليابان منذ 2023

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- كشفت وكالة الشرطة الوطنية في مسح جديد يوم الخميس عن تسجيل 9522 حالة سرقة كابلات معدنية من محطات الطاقة الشمسية في اليابان بين يناير/ كانون الثانس من العام الماضي ويونيو/ حزيران من هذا العام.

يأتي هذا المسح الأول من نوعه وسط ارتفاع أسعار المعادن، ويدرس مسؤولو الشرطة وضع لوائح لمعالجة المشكلة، حيث لا يلتزم مشتري الخردة المعدنية حاليًا بالتحقق من هوية البائعين.

وفقًا للبيانات، وقعت 5361 حالة سرقة كابلات معدنية من محطات الطاقة الشمسية في عام 2023، و4161 حالة في النصف الأول من عام 2024. نحو 90% من هذه الحالات وقعت في منطقة كانتو الشرقية، حيث سجلت محافظة إيباراكي 2802 حالة، محافظة توتشيغي 1774 حالة، ومحافظة تشيبا 1691 حالة.

حتى نهاية يونيو/ حزيران، حددت الشرطة 121 مشتبهًا، من بينهم 64 كمبوديًا و45 يابانيًا. يُعتقد أن الكمبوديين وغيرهم يتآمرون مرارًا وتكرارًا لارتكاب هذه الجرائم.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)