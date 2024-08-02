«أولمبياد باريس – مبارزة».. اليابان تحصد أول ميدالية أولمبية في تاريخها في المبارزة بسيف الشيش لفرق السيدات

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باريس - (جيجي برس)-- حقق فريق المبارزة بسيف الشيش لفرق للسيدات الياباني أول ميدالية أولمبية في تاريخ اليابان يوم الخميس، بحصوله على الميدالية البرونزية في منافسات الفرق في أولمبياد باريس.

في اليوم السابع من هذا الحدث الرياضي الضخم، تغلب الفريق الياباني المكون من سيرا أزوما، يوكا أوينو، كارين مياواكي، وكوماكي كيكوتشي على فريق كندا بنتيجة 33-32 ليحتل المركز الثالث.

وفي هوكي السيدات، سجلت اليابان أول فوز أولمبي لها منذ 12 عامًا منذ أولمبياد لندن 2012. في مباراة دور المجموعات يوم الخميس، حافظت اليابان على تقدمها المبكر لتفوز على الدولة المضيفة فرنسا بنتيجة 1-0.

وفي رياضة الجودو، لم ينجح الياباني آرون وولف، الحائز على الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو 2021، وريكا تاكاياما في الحصول على ميداليات في فئتي 100 كيلوغرام للرجال و78 كيلوغرام للسيدات على التوالي.

كما احتلت ساتومي سوزوكي، الحائزة على ميدالية أولمبية في لندن والتي أصبحت أكبر سباحة يابانية على الإطلاق تنافس في الألعاب الأولمبية في سن 33 عامًا، المركز الرابع في سباق 200 متر صدر للسيدات.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)