ميتسوبيشي تنضم إلى تحالف نيسان-هوندا لتعزيز مستقبل السيارات الكهربائية

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طوكيو - (جيجي برس) - أعلنت شركتا نيسان موتور وهوندا موتور يوم الخميس عن انضمام شركة ميتسوبيشي موتورز إليهما في مناقشات حول شراكة في مجال السيارات الكهربائية.

ستبحث الشركات الثلاث في التعاون في مجالات تكنولوجيا الكهربة والبرمجيات، بهدف تعزيز قدرتها التنافسية ضد الشركات الأجنبية في السوق العالمية.

في اليابان، سيشكل التحالف الثلاثي منافسًا رئيسيًا لمجموعة تقودها شركة تويوتا موتور في مجال تطوير المركبات الكهربائية.

كما أفادت نيسان وهوندا بأنهما اتفقتا على إجراء بحث مشترك حول تكنولوجيا السيارات المعتمدة على البرمجيات، حيث يهدف تحديث البرمجيات إلى تحسين أداء المركبة. وتطمح الشركتان لإتمام البحث الأساسي في غضون عام تقريبًا وتسويق التكنولوجيا بحلول عام 2030.

بالإضافة إلى ذلك، توصلت نيسان وهوندا إلى اتفاق أساسي لتوحيد مواصفات المحركات لمعدات القيادة التي تشمل البطاريات والمحركات. وستنظر الشركتان أيضًا في تعزيز محفظتيهما من خلال دمج السيارات التي تعمل بالبنزين والمركبات الكهربائية للبيع عالميًا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)