صيف حار غير مسبوق: اليابان تسجل أعلى متوسط درجات حرارة في يوليو/تموز منذ 126 عامًا

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- كان متوسط ​​درجة الحرارة في اليابان في يوليو/تموز هذا العام هو الأعلى لهذا الشهر منذ بدء تسجيل درجات الحرارة في عام 1898، وذلك بسبب تأثير نظام الضغط العالي في المحيط الهادئ، وفقًا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

كان الانحراف عن متوسط ​​الثلاثين عامًا زائد 2.16 درجة مئوية، وهو أكبر من الرقم القياسي السابق البالغ زائد 1.91 درجة مئوية، والذي تم تسجيله في يوليو/تموز الماضي.

وبحسب المنطقة، كان الانحراف زائد 2.6 درجة في شمال اليابان، زائد 2.3 درجة في شرق اليابان، زائد 1.8 درجة في غرب اليابان، زائد 1.3 درجة في منطقة أوكيناوا-أمامي الجنوبية الغربية.

كان متوسط ​​درجة الحرارة في يوليو/تموز هو الأعلى على الإطلاق في 62 من حوالي 150 نقطة مراقبة في جميع أنحاء البلاد.

بلغ متوسط ​​درجة الحرارة 22.9 درجة في مدينة أوبيهيرو الشمالية في هوكايدو، وهو أعلى بـ4.0 درجات من متوسط ​​العام، و29.3 درجة في مدينة شيزوكا بوسط البلاد، أعلى بـ3.2 درجة، و28.7 درجة في وسط طوكيو، أعلى بـ3.0 درجات.

وتقول وكالة الأرصاد الجوية إن اليابان قد تسجل ارتفاعات جديدة في درجات الحرارة في المستقبل إذا ما استمر ارتفاع حرارة الكرة الأرضية. وتتوقع الوكالة ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات أعلى من المعتاد في جميع أنحاء البلاد في أغسطس/آب، وتحذر من زيادة مخاطر الإصابة بضربة الحر.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)