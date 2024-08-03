حملة ضد التنمر الإلكتروني: اللجنة الأولمبية اليابانية تدعو لحماية الرياضيين من الإساءة عبر الإنترنت

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- دعت اللجنة الأولمبية اليابانية مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى التوقف عن التشهير بالرياضيين عبر الإنترنت.

في رسالة نشرتها على موقعها الرسمي يوم الخميس، طلبت اللجنة الأولمبية اليابانية من الناس اتباع الأخلاق على وسائل التواصل الاجتماعي وعدم إساءة معاملة الرياضيين عبر الإنترنت.

تأتي هذه الخطوة ردًا على سلسلة من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي التي تشوه سمعة الرياضيين في أولمبياد باريس الجارية.

وأشارت اللجنة الأولمبية اليابانية إلى أن الرياضيين والمدربين قد يشعرون بالضيق والقلق والخوف من مثل هذه المنشورات عبر الإنترنت.

وحذرت اللجنة من أنها قد تتخذ إجراءات قانونية ضد الإهانات أو التهديدات أو المنشورات المفرطة الأخرى عبر الإنترنت.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)