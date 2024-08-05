تحدي الإعاقة: رسام ياباني يطمح إلى العالمية

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نيويورك - (جيجي برس)-- يعتزم ريو ساتو، الرسام الياباني البالغ من العمر 44 عامًا، تحقيق النجاح الدولي على الرغم من إعاقته الجسدية التي تجعله يرسم باستخدام قلم رصاص في فمه.

عرض ساتو، الذي ينحدر من مدينة أوموري في شمال شرق اليابان، أعماله في معرض جماعي في نيويورك يوم الخميس. وصرح ساتو قائلاً: ”إذا رسمت صورة بنفسك (دون دعم من الآخرين)، فإنها ستكون بقلم رصاص“.

وأضاف: ”أعتقد أن هناك عدداً لا حصر له من الألوان بين الأبيض والأسود. ستكون الصورة أكثر روعة إذا كانت ملونة، لكنني أريد أن أترك الأمر للمشاهدين ليروا الألوان في كل شخص“.

بدأت شهرة ساتو بفضل لوحاته عندما كان طالبًا في المدرسة الابتدائية، لكنه توقف عن الرسم خلال المرحلة الإعدادية بسبب التدريب الصارم. استأنف الرسم في العشرينات من عمره بعد أن اعترف أحد أصدقائه بموهبته.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)