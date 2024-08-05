أولمبياد باريس: فرنسا تنتزع الذهبية في الجودو للفرق المختلطة من اليابان
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باريس - (جيجي برس)-- حققت اليابان الميدالية الفضية في منافسات الجودو للفرق المختلطة في أولمبياد باريس يوم السبت، مكتفية بالمركز الثاني بعد خسارتها أمام فرنسا في المباراة النهائية، وهي المرة الثانية على التوالي التي تحصل فيها اليابان على الفضية في هذه الفئة.
وكان منتخبا البلدين قد التقيا في نهائي نفس المنافسة في ألعاب طوكيو قبل 3 سنوات، عندما فازت فرنسا أيضا بالميدالية الذهبية.
في منافسات المبارزة بالسيف للفرق النسائية، حصلت اليابان على الميدالية البرونزية. كما فازت هينا هاياتا من اليابان بالميدالية البرونزية في فردي تنس الطاولة للسيدات.
وفي تنس الريشة للسيدات، حصلت تشيهارو شيدا ونامي ماتسوياما من اليابان على الميدالية البرونزية.
في منافسات كرة القدم للسيدات، خسر الفريق الياباني أمام الولايات المتحدة في ربع النهائي.
(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)
الرياضة الألعاب الأولمبية جيجي برس الألعاب الأولمبية، طوكيو، الرياضة