اليابان تتفوق على إيطاليا وتحقق ذهبية الشيش لفرق الرجال في أولمبياد باريس

أخبار اليابان

باريس - (جيجي برس)-- فازت اليابان بأول ميدالية ذهبية أولمبية لها على الإطلاق في منافسات الشيش للرجال في دورة الألعاب الأوليمبية بباريس يوم الأحد.

في اليوم العاشر من الحدث الرياضي، فاز فريق اليابان المكون من كيوسوكي ماتسوياما وكازوكي إيمورا وتاكاهيرو شيكين ويوداي ناغانو بالميدالية الذهبية بفوزه على إيطاليا 45-36، متجاوزًا الميدالية الفضية التي حصلت عليها البلاد في أولمبياد لندن 2012.

فاز هيديكي ماتسوياما بالميدالية البرونزية في رياضة الجولف للرجال، وهي أول ميدالية أولمبية يحققها لاعب جولف ياباني.

في بطولة سباق 100 متر للرجال، فشل الياباني عبد الحكيم ساني براون في الوصول إلى النهائي. واحتل المركز الرابع في المجموعة الثالثة والعاشر في الترتيب العام في الدور قبل النهائي بزمن 9.96 ثانية، وهو ثاني أسرع زمن لعداء ياباني.

وفي منافسات الكرة الطائرة للسيدات، فشلت اليابان في التقدم إلى ربع النهائي بعد احتلالها المركز الثالث في المجموعة الثانية بفوز واحد وخسارتين، لتحتل المركز التاسع في الترتيب العام.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)