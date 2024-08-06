إنجاز ياباني جديد: أوكا شينوسكي يفوز بذهبية العارضة الأفقية في أولمبياد باريس

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باريس - (جيجي برس)-- فاز لاعب الجمباز الياباني أوكا شينوسكي بالميدالية الذهبية في العارضة الأفقية ”العُقلة“ للرجال بمنافسات الجمباز في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 يوم الاثنين. وتصدر شينوسكي الترتيب العام في منافسات العارضة الأفقية برصيد 14.533 نقطة، ليحقق ميداليته الثانية في أولمبياد باريس.

في اليوم الحادي عشر من أولمبياد باريس، احتل أوكا المركز الثالث في منافسات المتوازي للرجال، وهي أول ميدالية أولمبية لليابان في هذا الحدث منذ 20 عامًا.

وفي مسابقة العارضة الأفقية للرجال التي تلت ذلك، حصل على الميدالية الذهبية. في ظهوره الأولمبي الأول، كان اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا قد حصد بالفعل الميدالية الذهبية في مسابقة الفرق للرجال وذهبية أخرى في مسابقة كل الأجهزة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)