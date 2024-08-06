دعم الأمهات والأطفال: رعاية ما بعد الولادة تجذب اهتمام الشركات الخاصة في اليابان

أخبار اليابان

أوساكا- (جيجي برس)-- أصبحت الشركات الخاصة في اليابان تشارك بشكل متزايد في رعاية ما بعد الولادة لدعم الأمهات والأطفال، بهدف المساعدة في منع اكتئاب ما بعد الولادة وإساءة معاملة الأطفال، بينما تسعى إلى تعزيز الاتصال بالعملاء للترويج لمنتجاتها وخدماتها.

في دار رعاية ما بعد الولادة في مدينة إيكوما، محافظة نارا، غرب اليابان، يوجد مقهى مميز حيث ”يمكن للناس اصطحاب الأطفال دون قلق“. تقول هيروي كوكوا، وهي موظفة وأم لطفلين، ”لم يكن من السهل الذهاب إلى المقهى مع أطفالي، لكنني أستطيع استخدام هذا المقهى بطمأنينة لأن هناك أشخاصًا في مواقف مشابهة“.

ساعدت شركة نستله اليابان في افتتاح هذا المقهى، حيث قامت بإعداد آلة لصنع القهوة منزوعة الكافيين، من بين خيارات أخرى، حتى تتمكن السيدات الحوامل أو المرضعات من الاستمتاع بالقهوة أيضاً. وقال جيرو تاكاؤكا من قسم أعمال المشروبات في الشركة: ”نأمل أن تساعد القهوة في إنشاء مجتمعات، وأن تسمح (صالة المقهى) للناس بالتعرف على القهوة منزوعة الكافيين“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)