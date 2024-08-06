اليابان تدعم الإصلاح القضائي في أوكرانيا

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس)-- وقعت اليابان يوم الإثنين، مذكرة تفاهم مع أوكرانيا لدعم جهودها في مكافحة الفساد والسعي إلى الإصلاح القضائي، في أول زيارة يقوم بها وزير العدل الياباني ريوجي كويزومي، إلى العاصمة الأوكرانية كييف.

تم تبادل الوثيقة في اجتماع في كييف بين وزير العدل الياباني ريوجي كويزومي ونظيره الأوكراني دينيس ماليوسكا، وفقًا لوزارة العدل اليابانية.

اقترح الجانب الياباني التعاون في وقت سابق من هذا العام، حيث أن تطوير التشريعات المحلية يشكل عقبة رئيسية أمام انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

من أجل التعاون، تخطط الوزارة اليابانية للاستفادة من خبرتها في مساعدة دول جنوب شرق آسيا على صياغة القوانين واللوائح الأساسية لسنوات عديدة.

ستعمل الوزارة على وضع تدابير دعم ملموسة بناءً على احتياجات أوكرانيا. ومن المتوقع أيضًا أن تدعو المسؤولين القضائيين الأوكرانيين للتدريب في اليابان.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)