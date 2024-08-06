عمدة هيروشيما يدعو المجتمع الدولي لإنهاء الردع النووي وبناء عالم أكثر أمانًا

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هيروشيما - (جيجي برس)-- أكد عمدة هيروشيما، كازومي ماتسوي، على ضرورة إنهاء الاعتماد على الردع النووي في إعلان السلام السنوي الذي ألقاه يوم الثلاثاء، في الذكرى التاسعة والسبعين للقصف الذري الأمريكي لهيروشيما.

وأشار ماتسوي إلى أن الصراعات العسكرية في أوكرانيا والشرق الأوسط ”تعزز انعدام الثقة والخوف بين الدول، وتدعم الافتراض العام بأن الحل للمشاكل الدولية يكمن في الاعتماد على القوة العسكرية، وهو ما يجب أن نرفضه“.

وأضاف أن الحوار أدى إلى نهاية الحرب الباردة، مؤكدًا أن ”صناع القرار يمكنهم التغلب على أصعب المواقف من خلال الالتزام الحازم بالحوار“.

تم قراءة الإعلان خلال مراسم السلام السنوية التي أقيمت في حديقة هيروشيما التذكارية للسلام، بحضور حوالي 50 ألف شخص، بما في ذلك الناجون من القنبلة الذرية (الهيباكوشا) وأسر الضحايا وكبار الشخصيات مثل رئيس الوزراء فوميو كيشيدا. كما شارك في المراسم ممثلون عن 109 دول والاتحاد الأوروبي.

في الساعة 8:15 صباحًا، وهو الوقت الذي أُلقيت فيه القنبلة الذرية في 6 أغسطس/ آب 1945، وقف المشاركون دقيقة صمت بينما رن جرس السلام في المدينة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)