صعود سوق الأسهم اليابانية بعد يوم من هبوط قياسي

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طوكيو - (جيجي برس)-- سجل مؤشر نيكي 225 للأسهم اليابانية أكبر ارتفاع يومي له على الإطلاق عند الإغلاق يوم الثلاثاء، بعد أن أنهى الجلسة بخسارة قياسية في اليوم السابق.

وارتفع مؤشر نيكي 225 القياسي للأسهم اليابانية بنحو 10.5%، عند فتح الأسواق، صباح الثلاثاء، بمقدار 3252.22 نقطة ليبلغ 34 ألفاً و744.97 نقطة بعد حوالي ساعة من بدء التداول.

اكتسب المؤشر الرئيسي 3217.04 نقطة، أو 10.23%، عن يوم الاثنين ليغلق جلسة الثلاثاء عند 34675.46 نقطة، مع تجاوز مكاسب النقاط بشكل كبير للصعود القياسي السابق ليوم واحد عند 2676.55 نقطة المسجل في 2 أكتوبر/تشرين الأول 1990.

بعد أكبر انخفاض لمؤشر نيكي عند 4451.28 نقطة يوم الاثنين، سارع المستثمرون في سوق طوكيو إلى إعادة شراء مجموعة واسعة من الأسهم يوم الثلاثاء.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)