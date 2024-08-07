اليابان ترفع مستوى التحذير من السفر إلى إسرائيل

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- رفعت وزارة الخارجية اليابانية يوم الثلاثاء مستوى التحذير من السفر إلى إسرائيل، ونصحت بعدم زيارة البلاد وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وتم رفع مستوى التحذير إلى المستوى الثالث، وهو ثاني أعلى مستوى في نظام التحذير المكون من أربع درجات الذي تتبعه الوزارة، أو أعلى.

وأبقت الوزارة مستوى التحذير للمناطق المحيطة بقطاع غزة والحدود مع لبنان عند المستوى الرابع، والذي يدعو إلى الإخلاء.

ويوجد حوالي 1000 مواطن ياباني في إسرائيل، وفقًا للوزارة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)