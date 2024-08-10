السباحة اليابانية تعاني في مياه باريس: نتائج مخيبة للآمال

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باريس- (جيجي برس)-- تراجع أداء السباحين اليابانيين في الألعاب الأولمبية الأخيرة بشكل ملحوظ، حيث كانت الميدالية الفضية في سباق التتابع الفردي للرجال 400 متر هي الميدالية الوحيدة التي حصلت عليها اليابان في السباحة خلال دورة الألعاب الصيفية في باريس 2024. ويعد هذا أسوأ أداء للمنتخب الياباني منذ مطلع القرن.

يمكن إرجاع هذا التراجع إلى عدة عوامل، أبرزها الفشل في نظام التدريب والافتقار إلى التحضير بسبب عدم كفاية جمع المعلومات. بعد دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2021، تنحى مدرب المنتخب الوطني نوريماسا هيراي، الذي كان يشرف على جهود التدريب منذ ما بعد دورة الألعاب الأولمبية في بكين 2008، وتولى تاكايوكي أومهارا المسؤولية خلفًا له. إلا أن هذا التغيير أدى إلى صعوبات في نقل المعرفة وإجراء التحسينات الضرورية في الفريق.

منذ فشل اليابان في إحراز ميدالية واحدة في دورة أتلانتا للألعاب الأولمبية عام 1996، دخل فريق السباحة الياباني عصرًا ذهبيًا مع سباحين أكفاء تم تدريبهم على مدار حوالي 100 يوم بعد تجميعهم من لقاءات التأهل. لكن جائحة كوفيد-19 أثرت بشدة على استراتيجية اليابان في التدريب الجماعي، مما أثر سلبًا على قدرة السباحين اليابانيين على التنافس مع السباحين الأجانب الذين يتميزون ببنية جسدية أكبر وقوة أكثر.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)