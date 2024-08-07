اليابان ضخت 5.9 تريليون ين في سوق الصرف الأجنبي لدعم الين

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طوكيو - (جيجي برس)-- أنفقت اليابان 5918.5 مليار ين في تدخل سوق الصرف الأجنبي في 29 أبريل٬ نيسان، وهو رقم قياسي يومي لعمليات شراء الين وبيع الدولار، وفقًا لتقرير وزارة المالية يوم الأربعاء.

تم تنفيذ التدخل في شكل عملية ”خفية“، حيث لا تكشف السلطات المالية على الفور عما إذا كانت قد تدخلت، على أمل تعظيم آثار مثل هذه العمليات.

كان الرقم القياسي السابق 5620.2 مليار ين تم إنفاقه في 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2022.

وأضاف التقرير أيضًا أن السلطات أنفقت 3870 مليار ين في تدخل مماثل في 1 مايو/ أيار من هذا العام.

في 29 أبريل/ نيسان، عندما أغلقت سوق طوكيو بمناسبة عطلة وطنية، ارتفع الدولار فوق 160 ين في التداولات الخارجية قبل أن ينخفض ​​​​إلى ما دون 155 ين بعد التدخل. وفي الأول من مايو/أيار، انخفض الدولار من أكثر من 157 يناً إلى نحو 153 يناً في التعاملات الخارجية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)